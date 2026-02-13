Última hora de las inundaciones en León: se mantiene la vigilancia con una decena de tramos en alerta, ninguna de nivel rojo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En León, a última hora del día permanecían en alerta una decena de estaciones de aforo en diferentes ríos, aunque ninguno de ellos se encontraba en nivel rojo. En nivel naranja estaba el Cea en Sahagún y Valderas, el Órbigo en Cebrones y el Tuerto en Villameca.

Asimismo, el delegado territorial afirmó que la situación en la localidad de Castrillo de Cepeda ha mejorado y se trabaja en el cauce para evitar que salga el agua y se repitan las inundaciones de los días pasados. En las Omañas y Valdesamario también ha mejorado, así como en Alija del Infantado. «Aun así, conviene estar atentos a la aportación de agua debido al deshielo de la nevada de las últimas horas en la zona norte de la provincia», explicó.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) establecía a última hora de la tarde de ayer el nivel rojo en 18 tramos de ríos de la cuenca, además de otros 15 en naranja y 25 en amarillo, según el último parte del Sistema Automatizado de Información Hidrológica (SAIH) y recogió Ical.

El Duero presenta nivel rojo en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, en Gormaz, Almazán y Navapalos, en la provincia de Soria; en Vadocondes y Aranda de Duero (Burgos); en Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero (Valladolid), en Toro (Zamora) y en Saucelle (Salamanca); mientras que el Duratón, en la salida del embalse de Las Vencías, y el Riaza, en el embalse de Linares y en Linares del Arroyo (Segovia).

Además, esta situación de inundaciones provoca el corte de tráfico de 25 carreteras en Castilla y León, todas ellas secundarias, a excepción de la N-110, en San Esteban de Gormaz, en Soria, provincia que aglutina la mayoría de los cortes por este motivo en la Comunidad.