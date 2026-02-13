Última hora de las inundaciones en León: siguen bajando los caudales pero Órbigo y Tuerto se mantienen en nivel rojo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se han vuelto a reunir este sábado en la Delegación de la Junta en León con el objetivo de valorar la situación de los caudales en los ríos en la provincia.

Una situación que “ha mejorado y es favorable”, pero que hay que seguir vigilantes ante el riesgo de deshielo debido las nevadas de las últimas horas de la zona norte de León, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Por ello, se mantiene el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl) en la provincia de León.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, junto con el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, han informado que en estos momentos sólo hay dos estaciones en nivel rojo en la cuenca del Duero, en concreto, en la estación de Cebrones, en el río Órbigo, y en la de Villameca, en el río Tuerto.

Continúan cuatro en situación naranja, que son Sahagún y Valderas, en el río Cea, y San Félix de la Vega, en el río Tuerto, y el Sil en Ponferrada.

Además, hay otros seis puntos en amarillo.

El delegado ha explicado que la situación en Castrillo de Cepeda ha mejorado ya que se está trabajando en el cauce para evitar que salga el agua y que no se repitan las inundaciones de los días pasados.

En las Omañas y Valdesamario también ha mejorado, así como en Alija del Infantado donde la situación “ha ido a mejor”.

“Aun así, conviene estar atentos a la aportación de agua debido al deshielo de la nevada de las últimas horas en la zona norte de la provincia”, ha explicado Diego.

En el resto de la comunidad, las últimas lluvias y los deshielos mantienen este sábado con algún tipo de aviso a 63 tramos de ríos de la cuenca del Duero, de los que 19 están en alerta roja, afectando a cauces como el Eresma, Guareña, Huebra, Riaza, Ucero, Tormes y Duratón. Aunque la situación general ha mejorado ligeramente con la reducción de una decena de avisos respecto a la noche anterior, la situación más complicada persiste en el río Duero, que baja muy crecido a su paso por Soria tras la salida del embalse de la Cuerda del Pozo y alcanza niveles críticos en Herrera de Duero con 8 metros de altura. Otros puntos en alarma roja se sitúan en Almazán, Gormaz, Navapalos, Vadocondes, Aranda de Duero y Quintanilla de Onésimo, mientras que en Salamanca el Huebra en Puente Resbala y el Tormes en Ledesma continúan en niveles de peligro. La Confederación Hidrográfica del Duero recuerda que la vigilancia debe extenderse a todo el cauce, ya que las avenidas se desplazan aguas abajo y las nuevas previsiones de lluvia podrían elevar de nuevo los caudales.