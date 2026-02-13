Tres heridos tras ser atropellados en la carretera Villalis de La Bañeza

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Tres personas, entre ellas dos jóvenes de 15 años, resultaron hoy heridas tras ser atropelladas por un turismo en la carretera Villalis de la Bañeza (León). El suceso ocurrió a las 13.49 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Policía Local de la Bañeza, Guardia Civil de León y a Emergencias de Sacyl.

Por otro lado, en la localidad de Golpejar de la Sobarriba, en el municipio de Valdefresno (León), un joven de 21 años resultó herido tras salirse de la vía el turismo que conducía. El accidente tuvo lugar a las 13.18 horas y el 1-1-2 comunicó lo ocurrido a la Guardia Civil de León y a Emergencias de Sacyl.