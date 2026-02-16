Mireia Borrás apunta a La Bañeza como símbolo de las “políticas destructivas del campo”

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La eurodiputada de Vox Mireia Borrás aludió hoy a la localidad leonesa de La Bañeza como “un símbolo de las políticas destructivas del campo y de la actividad económica de cientos de familias que viven del” sector primario como consecuencia de “decisiones que se toman desde Bruselas sostenidas en coalición por el Partido Popular y el Partido Socialista”.

Unos partidos que, según señaló, “votan a favor de políticas que van alineadas con el pacto verde o con la competencia desleal en acuerdos como el de Mercosur” que tienen “un efecto directo en la vida de pueblos y regiones como La Bañeza”.

La eurodiputada acudió hoy a la localidad para acompañar al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, en su visita a la recientemente cerrada fábrica de Azucarera, así como a una explotación remolachera en una zona “donde antes había 20.000 hectáreas dedicadas al sector productivo” y donde “ahora mismo no queda absolutamente nada”, como recoge Ical.

Para Borrás, esta situación “no es fruto de la casualidad”, sino que se trata de las “consecuencias” de “políticas directas sostenidas por el Partido Popular y el Partido Socialista desde Bruselas”, a pesar de que “están destruyendo la forma de vida de cientos de familias”.

Frente a ello, Mireia Borrás advirtió que Vox “va a seguir luchando” tanto desde Bruselas como desde el Gobierno central y la Junta de Castilla y León para “frenar esas políticas” y “desmantelar el pacto verde europeo que está teniendo unas consecuencias desastrosas en el campo”, así como para “acabar con la competencia desleal” mediante la exigencia de “una preferencia comunitaria, cláusulas espejo y las mismas reglas del juego”.

“Si se prohíbe a nuestros productores la utilización de ciertas sustancias, no podemos estar permitiendo la entrada masiva de de productos que han utilizado esas sustancias y esto está pasando ahora mismo con el acuerdo de Mercosur, donde una cantidad de sustancias activas que se prohíben en Europa se están utilizando en países como Brasil y se va a permitir su entrada si Mercosur se aplica finalmente”, añadió.

La eurodiputada puntualizó que Vox “no está en contra del comercio”, sino de “la competencia desleal que destroza de nuevo la rentabilidad de los productores”. Asimismo, exigió una Política Agraria Común “fuerte, robusta y con un presupuesto adecuado a la inflación”, ya que la última propuesta “lleva asociada una reducción de presupuesto de un 22 por ciento y de un 40 por ciento en términos reales”, al tiempo que “se promueve su desmantelamiento a través del Fondo Único” del que Vox está “rotundamente en contra”.

En esta línea, Borrás abogó por “recuperar los principios fundacionales de la PAC”, así como por “desideologizarla y devolverla para lo que fue concedida”, es decir, “para apoyar y reforzar la rentabilidad del campo”. De igual forma, insistió en la “enorme necesidad” de “establecer políticas que de verdad pongan en el centro al sector primario”.

“Fanatismo climático”

En la misma línea que Mieia Borrás se manifestó el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, para quien lo ocurrido con la planta de Azucarera en La Bañeza o con la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil, son “dos ejemplos claros de las políticas del bipartidismo” con “fanatismo climático, destrucción y ruina a partes iguales”, pero “nada a cambio”.

“Hace unos meses el señor Mañueco lanzó un titular de que iba a mandar una carta al más alto nivel de AB Azucarera a Londres para solucionar el problema y verdaderamente no sabemos si la mandó, si la recibieron o si la recibieron y no abrieron ni el sobre, pero está bien claro que no ha servido para nada”, lamentó Pollán, quien, además, acusó a Unión del Pueblo Leonés de “lamentar ahora lo que han apoyado durante años”, que “no son más que políticas y situaciones que ellos mismos han generado con su apoyo a esas políticas climáticas del bipartidismo tanto en Bruselas como en las Cortes de Castilla de León”.

Frente a ello, resaltó que Vox Castilla y León “ha solicitado ayudas directas para los afectados”, al tiempo que se ha reunido “con todas las partes que figuran en el conflicto” y ha pedido “cláusulas espejo para todos los productos importados relacionados con Azucarera”.

Pollán resumió que el trabajo que “ha hecho y va a seguir haciendo Vox” pasa por “apoyar al campo y trabajar en contra de las políticas que tanto daño han hecho a una provincia como León y a una zona como la Bañeza”.