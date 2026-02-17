Muere un sexagenario, operario de conservación de carreteras, tras ser atropellado en Garrafe de Torío

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Justo después de haber recibido el aviso por un atropello a un hombre de 60 años en la capital leonesa, el suceso se ha repetido en Garrafe de Torío.

En concreto, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido la llamada de alerta a las 12.21 horas de este martes, avisando de un atropello en Garrafe del Torío, en el kilómetro 16 de la carretera LE-311, en el cruce hacia Manzaneda de Torío.

La víctima ha sido un hombre de 60 años, operario de conservación de carreteras.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar. El servicio de Emergencias ha confirmado su muerte pocas horas después.