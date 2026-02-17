Detenido un hombre cuando intentaba robar mercancía de un camión estacionado en Villacedré

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, cuando se encontraba sustrayendo varias cajas del interior del remolque de un camión que estaba estacionado en la localidad de Villacedré (León) en la madrugada del pasado lunes.

El conductor se percató de que alguien había accedido al interior del remolque, tras haber manipulado el cierre del mismo, por lo que dio aviso a la Guardia Civil. Una patrulla del puesto principal de Armunia se personó en el lugar y sorprendió a un individuo que intentaba robar parte de la mercancía que transportaba el camión para su entrega en una empresa próxima al lugar de los hechos. Los agentes localizaron alguna de las cajas tiradas por el suelo y procedieron a la detención del sujeto. Las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición del juzgado de guardia.