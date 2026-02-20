San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos ponen a disposición de los usuarios más de 21 kilómetros esquiables en León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, pondrán a disposición de los usuarios más de 21 kilómetros esquiables durante este fin de semana, siempre y cuando la meteorología lo permita, y se prevé que puedan estar operativas 28 pistas, así como una amplia red de remontes que facilitará el acceso a varios sectores.

En la estación de San Isidro se encuentran abiertos tres de sus cuatro sectores: Cebolledo, Riopinos y Requejines y 17 pistas de las 35 existentes, lo que supone un total de 16,4 kilómetros esquiables de los 34 que podría poner en servicio la estación. Cinco son verdes, cuatro azules, siete rojas y una negras.

La estación cuenta, además, con diez remontes en funcionamiento: cuatro telesillas, dos telesquís y cuatro cintas transportadoras. La nieve es de tipo polvo y dura, con espesores que oscilan entre los 20 y los 110 centímetros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación Provincial.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos encara el fin de semana con 5,3 kilómetros esquiables, once pistas abiertas (tres verdes, siete azules y una roja) y siete remontes en servicio (tres telesquís, dos telesillas y dos cintas transportadoras). En lo que respecta a la calidad de la nieve, es de tipo polvo y dura, con espesores de entre 20 y 120 centímetros.

La previsión es de tiempo estable. Como es habitual, antes de visitar las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre su estado, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial www.nieveleon.com.