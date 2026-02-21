Rescatan a una esquiadora herida tras sufrir una caída en Llánaves de la Reina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido este mediodía el rescate de una esquiadora de 39 años lesionada en un tobillo tras sufrir una caída mientras descendía del pico Coriscao, en Llánaves de la Reina (León).

La operación comienza tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 14:52 horas en la que el alertante explica que son una pareja que se encuentra descendiendo con esquíes desde el pico Coriscao y su acompañante, mujer de 39 años, se ha caído y se ha lesionado en un tobillo hasta el punto de no poder continuar moviéndose, en las inmediaciones del arroyo Luriana.

El gestor del 1-1-2 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encarga de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar los medios de rescate. Al encontrarse el equipo de rescate de la Guardia Civil de Sabero en otro cometido y el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León en una intervención en la Sierra de Gredos, el centro coordinador solicita la colaboración del equipo de rescate del Gobierno de Cantabria a través del 1-1-2 de esa Comunidad.

Finalmente, el helicóptero del Gobierno de Cantabria rescata a ambos esquiadores y les traslada hasta Posada de Valdeón, donde otro helicóptero, de Emergencias Sanitarias - Sacyl, atiende a la mujer herida, a quien traslada más tarde al hospital de León.