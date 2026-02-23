La Guardia Civil busca a una mujer desaparecida en La Magdalena

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil lidera, coordina y dirige un dispositivo de búsqueda y localización iniciado este sábado por la noche para localizar a una mujer de 64 años de edad, desaparecida en la localidad de La Magdalena (León).

Una vez se tiene conocimiento de esta desaparición a través de un familiar, patrullas de seguridad ciudadana inician las labores de rastreo por la localidad y alrededores sin resultados hasta el momento. A primera hora de hoy, se han incorporado a la búsqueda un dron de la Comandancia de León, equipado con cámara térmica

Posteriormente y sobre las 12:00 horas, se incorpora a la búsqueda el helicóptero del Servicio Aéreo con base en León, así como varios agentes del Greim de Sabero

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha establecido por la Guardia Civil en la localidad de La Magdalena, desde donde el responsable del operativo de la Guardia Civil coordina a todos los participantes del operativo. Además de las distintas unidades desplegadas sobre el terreno por la Guardia Civil, se ha solicitado la colaboración a otras instituciones.

Instrucción de diligencias:

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, por parte de la Guardia Civil se instruyen las correspondientes diligencias que serán remitidas al Juzgado correspondiente.