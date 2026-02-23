La Guardia Civil amplía el dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en La Magdalena desde el sábado

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha ampliado el dispositivo de búsqueda y localización aéreo y terrestre de una vecina de La Magdalena (León), de 64 años, quien se encuentra en paradero desconocido desde el pasado sábado, 21 de febrero, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Así, este lunes se ha sumado al dispositivo un guía canino procedente de Zamora y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil.

El dispositivo de búsqueda se inició el sábado por la noche cuando se tuvo conocimiento de la desaparición a través de un familiar, y la Guardia Civil movilizó a patrullas de seguridad ciudadana para llevar a cabo labores de rastreo por la localidad y alrededores, sin resultados hasta el momento.

Asimismo, el dispositivo de búsqueda cuenta con un dron de la Comandancia de León, equipado con cámara térmica así como con un helicóptero del Servicio Aéreo con base en León, así como varios agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Sabero.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha establecido por la Guardia Civil en la localidad de La Magdalena, desde donde el responsable del operativo de la Guardia Civil coordina a todos los participantes del operativo. Además de las distintas unidades desplegadas sobre el terreno por la Guardia Civil se ha solicitado la colaboración a otras instituciones.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas la Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias, que serán remitidas al Juzgado correspondiente.