Mañueco anuncia bonificaciones en autopistas y fiscalidad cero para nuevos municipios en su visita a Astorga

El candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado esta mañana Astorga y La Bañeza, donde ha estado acompañado por los cabezas de lista de su partido en la provincia de León, y donde ha podido hacer una visita estrictamente privada al Palacio de Gaudí, coincidiendo con la celebración en la localidad del centenario de la muerte del famoso arquitecto catalán.

El actual presidente de la Junta de Castilla y León avanzó nuevas medidas en materia de infraestructuras y fiscalidad, entre ellas la bonificación de peajes en autopistas como la AP-71 y la implantación de impuestos cero en municipios del medio rural, dentro de su proyecto para reforzar la cohesión territorial y el desarrollo económico.

El acto comenzó con la intervención del alcalde de Astorga, que dio la bienvenida al presidente y a los miembros de la candidatura del Partido Popular en un escenario simbólico como el Palacio de Gaudí. El regidor destacó la relevancia de la visita en el año en que se conmemora el centenario de la muerte de Antonio Gaudí y subrayó que será “un año cargado de acontecimientos culturales”, invitando a Mañueco a acompañar a la ciudad en estas celebraciones.

Asimismo, agradeció la presencia de los integrantes de la candidatura autonómica en esta “cita milenaria” y puso en valor el respaldo de la Junta al patrimonio histórico y cultural de Astorga.

Durante su intervención, Mañueco anunció la bonificación de los peajes para usuarios recurrentes en autopistas como la AP-71 León-Astorga, además de otras vías de la Comunidad, con el objetivo de aliviar los costes de familias, trabajadores y autónomos.

En materia fiscal, avanzó la ampliación de la política de impuestos cero para municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes situados a más de 30 kilómetros de la capital, lo que permitirá exenciones en la compra de primera vivienda, locales para negocios o explotaciones agrarias prioritarias. Una medida que, según señaló, beneficiará al 97 % de los municipios de Castilla y León.

El candidato también reiteró su apuesta por la vivienda joven, con el incremento del parque público de alquiler, la ampliación de la cuenta ahorro vivienda y avales hipotecarios de hasta el 100 % para jóvenes.

Mañueco se refirió de forma específica a la situación de Azucarera La Bañeza, un asunto “especialmente sensible” para la provincia. Tras el reciente cambio en la dirección de la empresa, mostró su confianza en que se abra una nueva etapa de diálogo.

El presidente explicó que la Junta trabajará con la compañía en dos líneas prioritarias: mantener la actividad de molturación de remolacha o, en su defecto, buscar una alternativa industrial que garantice el empleo, y asegurar la continuidad del cultivo de remolacha mediante una estrategia conjunta que refuerce la cadena remolacha-azúcar y modernice el sector.

Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien subrayó el “ambiente de ilusión y fortaleza” del partido tanto en Astorga como en el conjunto de la provincia.

Suárez-Quiñones destacó el conocimiento del territorio por parte de Mañueco, diferenciándolo de otros candidatos “que solo pisan los pueblos en campaña”, y defendió que esa cercanía se traduce en políticas “serias, éticas y eficaces” para Castilla y León. También puso en valor la candidatura leonesa encabezada por María José Álvarez Casares, insistiendo en la necesidad de que Mañueco continúe al frente del Ejecutivo autonómico

El acto contó con la intervención de la cabeza de lista a las Cortes por León, María José Álvarez Casais, quien agradeció el compromiso del presidente con la provincia y defendió el modelo de gestión del Partido Popular en ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y el apoyo al medio rural.

Álvarez Casais destacó que la visita a Astorga y La Bañeza refuerza ese compromiso y pidió a Mañueco que siga apostando por León y su desarrollo futuro, confiando en que revalide la Presidencia de la Junta de Castilla y León.