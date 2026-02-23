Localizado el cuerpo sin vida la mujer desaparecida en la localidad de La Magdalena

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El dispositivo de búsqueda organizado, dirigido y liderado por la Guardia Civil ha localizado esta mañana en el interior del cauce del río Luna, el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en la madrugada del día 22, tras la denuncia de un familiar, por lo que se activó en ese momento un dispositivo de búsqueda.

Esta persona ha sido encontrada por Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León que participaban en el dispositivo de búsqueda. El cadáver ha sido extraído del río por componentes del Greim de Sabero y trasladado hasta la localidad de La Magdalena para la posterior práctica de la autopsia.

Instrucción de diligencias:

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, por parte de la Guardia Civil se han instruido las correspondientes diligencias que fueron remitidas a la Sección de Instrucción de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León. Plaza nº 4, León.

Aplicación ALERTCOPS

"La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado”.

“La app permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias."