Muere el trabajador de 27 años al que le cayó en la cabeza un hierro de una torre de alta tensión en Cimanes de Tejar

Un joven de 27 años ha fallecido este martes 24 de febrero de 2026 como consecuencia de las graves heridas sufridas en un accidente laboral ocurrido el lunes en Villarroquel, pedanía del municipio de Cimanes del Tejar (León).

El trabajador, empleado de una compañía de telecomunicaciones que realizaba labores de extensión de conectividad en la zona del río Órbigo, recibió un fuerte golpe en la cabeza por un objeto de hierro que se desprendió desde una torre de alta tensión.

Según las primeras informaciones, el suceso tuvo lugar en una zona de monte durante trabajos en altura. El herido fue evacuado de urgencia por helicóptero medicalizado del Sacyl (Servicio de Emergencias de Castilla y León) hasta el Hospital Universitario de León, donde ingresó en estado crítico. A pesar de los esfuerzos médicos, no ha superado las lesiones y ha fallecido en las últimas horas.

El Comité de Empresa de Semi y CCOO Industria León han emitido un comunicado en el que expresan su más profundo pesar por el fallecimiento del compañero: "En estos momentos de dolor, trasladamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia, amistades y compañeros y compañeras del trabajador fallecido. Desde el Comité de Empresa y CC OO confiamos en que se esclarezcan las circunstancias de lo sucedido y en que se adopten las medidas necesarias conforme a los procedimientos establecidos. La pérdida de un compañero en el trabajo supone un duro golpe para toda la plantilla. Por ello, reiteramos la importancia de seguir trabajando por la seguridad y la salud en el trabajo como una prioridad compartida. CCOO permanecerá a disposición de la familia y de la plantilla para todo aquello que puedan necesitar en estos difíciles momentos."

El accidente se produce en un contexto de elevada siniestralidad laboral en la provincia de León. En 2025, según datos sindicales y oficiales, se registraron más de 10.000 accidentes con baja, con un incremento notable de los graves (casi el doble en algunos periodos) y seis mortales. CC OO ha alertado repetidamente sobre la necesidad de reforzar las medidas preventivas en sectores de riesgo como obras en altura, mantenimiento de infraestructuras y telecomunicaciones. La Inspección de Trabajo y la autoridad judicial ya investigan las circunstancias exactas del suceso para determinar si hubo fallos en prevención de riesgos laborales. El Ayuntamiento de Cimanes del Tejar y la comarca del Órbigo han expresado su solidaridad con la familia y la empresa afectada.