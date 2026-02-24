El PSOE apuesta por un ciclo de FP relacionado con el lúpulo para el IES de Carrizo de la Ribera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Socialista apuesta por la implantación de un ciclo de Formación Profesional de grado medio relacionado con el lúpulo y la logística adaptada al territorio para el IES de Carrizo de la Ribera. La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y candidata por León a las Cortes autonómicas, Nuria Rubio, ha señalado que este tipo de formación supondría una “buena salida profesional” para los jóvenes de la zona, teniendo en cuenta que en ella se cultiva “más del 90 por ciento del lúpulo” que se produce a nivel nacional.

Rubio ha visitado este martes el IES Dra. María José Alonso de Carrizo de la Ribera junto a los miembros de la candidatura por León a las Cortes Benjamín Fernández y María Begoña Bermúdez, el senador Salvador Vidal, y el alcalde de la localidad, Alfonso Álvarez García. Allí han podido conocer las principales necesidades de la localidad, así como las mejoras educativas que se podrían aplicar a este centro de enseñanza.

Durante este encuentro el alcalde ha subrayado que esta enseñanza de grado medio sería una “gran oportunidad” para Carrizo de la Ribera y su entorno, ha hecho hincapié en que prácticamente la totalidad del lúpulo que se produce en España sale de sus explotaciones y que el cultivo ecológico “está cada vez más en auge”, por lo que es importante “seguir trabajando en su impulso y mejora”. “Con trabajo, pero también apostando por la formación y el aprendizaje”, ha remarcado.

Desde el Partido Socialista también han recordado que ya en octubre de 2022 presentaron una PNL ante las Cortes para promover la implantación de otro ciclo formativo de grado medio para el IES de Carrizo de la Ribera. En este caso, el de Técnico en Producción Agroecológica, una propuesta que no pudo salir adelante por el rechazo de PP y VOX. Este tenía el objetivo de preparar al alumnado para obtener productos agropecuarios ecológicos con técnicas agrícolas y ganaderas, mejorando la biodiversidad y la estabilidad del medio, así como la fertilidad del suelo, cuidando el bienestar animal y la protección ambiental.

“Este tipo de iniciativas suponen una oportunidad para los jóvenes de la zona y contribuyen a fijar población, por lo que benefician enormemente al medio rural de la provincia. No podemos dejar pasar oportunidades como esta. Hay que apostar por la formación y por los sectores que tiran de nuestra economía y desde el Partido Socialista nos comprometemos a defender y a seguir trabajando siempre con ese objetivo”, ha advertido Rubio.