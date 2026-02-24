El PP exige al Gobierno de España la bonificación del peaje de la A-71 entre León y Astorga

Fotografía de archivo del peaje de la AP-71 a la altura de Villadangos del PáramoJesus F. Salvadores

El Partido Popular de León exigió hoy al Gobierno de España la bonificación del peaje de la A-71 entre León y Astorga, “siguiendo el ejemplo de lo que practica en otros territorios” para que los leoneses no sean “víctimas de un mapa de desigualdad territorial impuesto por el Ejecutivo central”.

Esta es la petición formulada por la diputada Silvia Franco en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, dentro de la moción presentada por el Grupo Popular en la que insta al Gobierno a bonificar los peajes en las autopistas de Castilla y León.

“Las instituciones de León, Astorga y El Bierzo reclaman soluciones”, enfatizó la diputada leonesa, quien enfrentó el “agravio” del Gobierno con al “compromiso” de Alfonso Fernández Mañueco, que “incluye en el programa electoral una bonificación de hasta el 60 por ciento para los conductores recurrentes”, a pesar de “no ser su competencia directa”.

Silvia Franco lamentó en su intervención que el ministro Óscar Puente “premia con generosas bonificaciones a otras autopistas mientras castiga a León”, al tiempo que exigió “la reprobación del ministro por su gestión opaca y por dar la espalda a los leoneses”.

Una discriminación que, según señaló, también se traslada a las bonificaciones de la A-66 entre León y Asturias, donde, “después de un año del bypass provisional fruto de un desprendimiento”, se sigue cobrando el peaje completo, “algo de dudosa legalidad”, mientras que “el Gobierno no implementa nuevas bonificaciones mal diseñadas a las que solo acceden el 20 por ciento de los usuarios”.

La diputada leonesa calificó de “incomprensible” que el Partido Socialista de León defienda un “no rotundo” a la bonificación del peaje de la A-71 y a que los leoneses no mejoren las bonificaciones de la A-66 entre León y Asturias.

“Es indignante los diputados socialistas leoneses se plieguen sin pudor”, trasladó, al tiempo que también hizo partícipe a su “socio de gobierno en la Diputación de León”, la Unión del Pueblo Leonés, que “no dice nada”. Silvia Franco manifestó que “todos temen contrariar al ministro Puente” y criticó que ese miedo “pesa más que su deber por defender los intereses de los leoneses”.