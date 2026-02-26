Vivir en el campo con negocio propio: en un pueblo de León te ofrecen alquiler y luz gratis a cambio de gestionar su bar

Pedrún de Torío, en la provincia de León, combina arquitectura tradicional y entorno natural, un escenario que impulsa su apuesta por revitalizar la vida rural.ayuntamientogarrafedetorio.com

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cambiar la ciudad por el campo ya no es una idea romántica reservada a conversaciones de sobremesa. En la provincia de León, cada vez son más los pequeños núcleos rurales que deciden convertir ese deseo en una oportunidad tangible. El último en hacerlo ofrece alquiler gratuito y ayuda mensual para la luz a quien asuma la gestión del bar del pueblo en una medida concreta para revitalizar la vida social y económica del municipio.

Pedrún de Torío y su apuesta por reactivar la vida rural en León

En Pedrún de Torío, la junta vecinal ha aprobado por unanimidad sacar a subasta el local municipal destinado a bar, situado en el edificio de las antiguas escuelas. Con la intención de recuperar uno de los espacios más emblemáticos de cualquier pueblo y convertirlo en motor de actividad y cohesión.

El elemento que cambia por completo el planteamiento es la renta. El alquiler se ha fijado en cero euros. Sí, sin coste mensual por el uso del local. A esta condición se suma una ayuda de hasta 200 euros mensuales para cubrir gastos eléctricos, una medida diseñada para facilitar la viabilidad del negocio, especialmente en los primeros meses de funcionamiento.

En un contexto en el que muchos emprendedores frenan sus proyectos por la presión de los costes fijos, eliminar el alquiler y reducir la factura energética supone un respaldo real. La ecuación financiera inicial se vuelve mucho más asumible y el riesgo, considerablemente menor.

El bar de Pedrún de Torío como oportunidad de negocio y arraigo

La reapertura del establecimiento va mucho más allá de ofrecer cafés o menús diarios. En el medio rural, el bar es un espacio de encuentro intergeneracional, un punto de conversación, celebración y vida cotidiana. Recuperarlo implica devolver al pueblo un centro neurálgico que vertebra la convivencia.

El local cuenta, además, con un atractivo añadido difícil de encontrar en entornos urbanos: una amplia terraza cubierta de aproximadamente 400 metros cuadrados junto al río Torío. Este enclave natural amplía las posibilidades del negocio, especialmente en primavera y verano, y abre la puerta a eventos, propuestas gastronómicas o actividades vinculadas al entorno.

Desde la pedanía subrayan que el objetivo es dinamizar la economía local y contribuir a fijar población. La iniciativa busca atraer a personas emprendedoras dispuestas a apostar por un proyecto ligado al territorio, con margen para aportar ideas propias y adaptarse a las necesidades de vecinos y visitantes.

La convocatoria está abierta a quienes quieran dar un giro a su vida profesional y personal. Emprender en el campo implica asumir retos distintos a los de la ciudad, pero también ofrece menor presión competitiva, mayor cercanía con la clientela y un estilo de vida más pausado y conectado con el entorno.

Las personas interesadas en optar a la gestión del bar pueden obtener más información y presentar su candidatura llamando al teléfono 601 01 90 77.