Las borrascas dejan en el campo 5.000 hectáreas dañadas, la mayoría de maíz

Agroseguro ha recibido en León partes de siniestros en maíz, remolacha y cultivos herbáceos

Finca de maíz anegada en una de las últimas borrascas en León.

Agroseguro inicia este jueves el pago de indemnizaciones por los siniestros provocados por el tren de borrascas registrado desde mediados de enero y que en León han dejado 5.000 hectáreas de cultivos dañadas.

En concreto, se han recibido partes de siniestro correspondientes a 4.990,85 hectáreas. La mayoría, unas 3.050 hectáreas corresponde a daños en el maíz de la cosecha anterior que aún no estuviera recogido y que supone alrededor del 20-30% de la cosecha, ya que la mayor parte se recolectó antes de las borrascas, según los datos facilitados por Agroseguro.

Además, también se han registrado daños puntuales en otros cultivos como remolacha y otros cultivos herbáceos.

Tras el paso de las borrascas de los dos primeros meses del año, el campo leonés está retomando la actividad paulatinamente y los agricultores centran su esfuerzo en ponerse al día en los terrenos que están más sanos, con la esperanza de que el tiempo les de una tregua para completar todas las tareas pendientes, según ha constatado esta semana la Lonja de León, que ha destacado que la preocupación se centra ya en la próxima campaña con una disminución significativa de las siembras debido a no poder acceder a las fincas por las lluvias.

Todo ello se suma al mal estado de los cultivos ya sembrados puesto que el alto precio de los abonos desincentivó su uso y a día de hoy con los campos inundados no es posible realizar esta labor lo que según la Lonja tendrá como consecuencia una pérdida de rendimientos.

La entidad ha destacado que Andalucía ha sido la Comunidad más afectada, y ha sido visitada por el director general Sergio de Andrés, que ha recorrido explotaciones siniestradas en las provincias de Sevilla y Huelva. En esta zona, la superficie declarada con siniestro desde la tormenta Harry hasta la borrasca Oriana suma más de 37.000 hectáreas, con una estimación de indemnizaciones que supera los 27 millones de euros». Son, principalmente, cultivos de frutos rojos, olivar, cítricos y hortalizas, a la espera de comprobar el impacto de las lluvias e inundaciones en la evolución del cereal. Además, ha destacado que la evaluación de daños ha alcanzado ya un ritmo importante, gracias a la meteorología favorable de los últimos días y a la mejora de los accesos a las zonas afectadas. En el total nacional, según los datos facilitados, Agroseguro ha recibido casi 70.000 hectáreas declaradas con siniestro de lluvia persistente, inundación y viento, para cuya valoración se ha desplegado 150 peritos en las zonas afectadas. La estimación de indemnizaciones se sitúa en los 50 millones de euros.

La Junta dará una ayuda de 5.500 euros a pymes y autónomos por las crecidas

La Junta de Castila y León concederá ayudas individuales a las pymes y autónomos que tuvieron que sufrieron daños o tuvieron que cerrar como consecuencia de las inundaciones que provocaron el paso de sucesivas borrascas por la Comunidad este mes de febrero. Además, prevé dedicar un millón de euros a la contratación de personal por parte de los ayuntamientos que se vieron afectados por las crecidas de los ríos y subvenciones «complementarias» a los particulares que no tuvieran seguro.Estas dos medidas forman parte del programa de actuaciones extraordinarias destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones, que aprobó este jueves el Consejo de Gobierno, según informó durante su comparecencia el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.Este paquete, conformado por un catálogo de diez ejes, contempla ayudas «complementarias» y otras medidas conjuntas de las consejerías de la Presidencia, Economía y Hacienda, Industria, Comercio y Empleo, y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Además, sigue el modelo utilizado por el Ejecutivo para atender los daños provocados por los incendios forestales de este verano, ya que el portavoz apuntó funcionó «muy bien».Para ello, el Ejecutivo autonómico adoptó este jueves un acuerdo que contempla la reparación de daños en sedes y edificios municipales, así como en la maquinaria destinada a prestar servicio, así como en las viviendas particulares, con la reposición de mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos.También incorpora la instalación de contenedores e infraestructuras necesarias para la gestión de residuos domésticos; la retirada de escombros, troncos y demás materiales; actuaciones en materia del ciclo del agua: abastecimiento, depuración y saneamiento y un bloque de ayudas a autónomos y pymes, empresas y trabajadores afectados por ERTEs, ayuntamientos para la contratación de personal y de promoción del sector comercial. El Ejecutivo irá aprobado «cuanto antes» las ayudas.
