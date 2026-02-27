Las borrascas dejan en el campo 5.000 hectáreas dañadas, la mayoría de maíz

Agroseguro inicia este jueves el pago de indemnizaciones por los siniestros provocados por el tren de borrascas registrado desde mediados de enero y que en León han dejado 5.000 hectáreas de cultivos dañadas.

En concreto, se han recibido partes de siniestro correspondientes a 4.990,85 hectáreas. La mayoría, unas 3.050 hectáreas corresponde a daños en el maíz de la cosecha anterior que aún no estuviera recogido y que supone alrededor del 20-30% de la cosecha, ya que la mayor parte se recolectó antes de las borrascas, según los datos facilitados por Agroseguro.

Además, también se han registrado daños puntuales en otros cultivos como remolacha y otros cultivos herbáceos.

Tras el paso de las borrascas de los dos primeros meses del año, el campo leonés está retomando la actividad paulatinamente y los agricultores centran su esfuerzo en ponerse al día en los terrenos que están más sanos, con la esperanza de que el tiempo les de una tregua para completar todas las tareas pendientes, según ha constatado esta semana la Lonja de León, que ha destacado que la preocupación se centra ya en la próxima campaña con una disminución significativa de las siembras debido a no poder acceder a las fincas por las lluvias.

Todo ello se suma al mal estado de los cultivos ya sembrados puesto que el alto precio de los abonos desincentivó su uso y a día de hoy con los campos inundados no es posible realizar esta labor lo que según la Lonja tendrá como consecuencia una pérdida de rendimientos.

La entidad ha destacado que Andalucía ha sido la Comunidad más afectada, y ha sido visitada por el director general Sergio de Andrés, que ha recorrido explotaciones siniestradas en las provincias de Sevilla y Huelva. En esta zona, la superficie declarada con siniestro desde la tormenta Harry hasta la borrasca Oriana suma más de 37.000 hectáreas, con una estimación de indemnizaciones que supera los 27 millones de euros». Son, principalmente, cultivos de frutos rojos, olivar, cítricos y hortalizas, a la espera de comprobar el impacto de las lluvias e inundaciones en la evolución del cereal. Además, ha destacado que la evaluación de daños ha alcanzado ya un ritmo importante, gracias a la meteorología favorable de los últimos días y a la mejora de los accesos a las zonas afectadas. En el total nacional, según los datos facilitados, Agroseguro ha recibido casi 70.000 hectáreas declaradas con siniestro de lluvia persistente, inundación y viento, para cuya valoración se ha desplegado 150 peritos en las zonas afectadas. La estimación de indemnizaciones se sitúa en los 50 millones de euros.