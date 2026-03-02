Cabrillanes se viste de fiesta para celebrar su Carnaval

El Ayuntamiento del municipio babiano de Cabrillanes organizó para la jornada del sábado, en colaboración con las asociaciones de la zona, la fiesta y concurso de Carnaval, tanto para el público infantil como para los adultos.

Durante la tarde, los niños pudieron disfrutar del Carnaval infantil con hinchables, pintacaras y una merienda a base de chocolate y bizcochos; mientras que por la noche, tuvo lugar el concurso de Carnaval, dividido por secciones: individual, con un total de tres premios que fueron desde los 25 euros hasta los euros; por parejas, cuyos galardones fueron desde los 50 euros hasta los 200 euros y por grupos, con tres ganadores, cuyos premios fueron desde los 100 euros hasta los 400 euros.

La nave municipal de Cabrillanes fue el lugar elegido para esta festividad que reunió a vecinos y visitantes para disfrutar del Antroxu en Babia con temáticas muy variadas, desde un carrusel de feria hasta los Village People, pasando por un grupo de aperitivos o el mítico personaje de buscando a Wally. El toque musical corrió a cargo del grupo Pamela y Agustín.

Una fiesta que se alargó hasta altas horas y por la que el ayuntamiento de Cabrillanes ha querido gradecer la colaboración de los participantes.