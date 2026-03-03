BBVA impulsa la IA en el campo y ofrece un año sin coste de la ‘app' de NAX SOLUTIONS para análisis de cultivos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con esta iniciativa, la entidad pone a disposición de los agricultores y ganaderos una solución tecnológica diseñada para mejorar la gestión de sus explotaciones, optimizar recursos y facilitar la toma de decisiones en un entorno cada vez más competitivo y condicionado por la climatología.

La ‘app’ NAX permite monitorizar las parcelas a través de imágenes satelitales sobre las que se aplican seis soluciones de análisis basadas en inteligencia artificial como el contenido de agua, la clorofila, la biomasa, la detección de anomalías, la estimación de producción cualitativa y la imagen normal sin filtros. Además, incorpora herramientas de gestión que permiten realizar un seguimiento de las incidencias detectadas y contar con una visión continua y detallada del estado de los cultivos.

La ‘app’ NAX destaca por su nivel de desarrollo y por ofrecer una solución especialmente completa para el sector agrario en España. Con esta propuesta, BBVA acompaña al sector agrario no solo desde el ámbito financiero sino también desde la innovación. El acceso a información precisa y actualizada sobre el estado de las parcelas permite anticiparse a posibles problemas y planificar mejor cada campaña.

Además, BBVA acompaña a los clientes que domicilien la PAC y sus ingresos agrarios con soluciones de financiación adaptadas a su actividad diaria. La entidad pone a su disposición productos como el anticipo de la PAC y el ‘Agropréstamo campaña y cría’ en condiciones especiales, con el objetivo de facilitar liquidez y apoyar las necesidades del día a día de las explotaciones.

BBVA además completa este acompañamiento al sector con una propuesta diseñada específicamente para jóvenes agricultores y ganaderos; ofreciendo condiciones competitivas para impulsar inversiones en sus explotaciones, con plazos amplios y facilidades adicionales para quienes empiezan su actividad. Además, se trata de una financiación sin comisión de apertura, lo que demuestra el compromiso de BBVA con el acceso a los recursos financieros en el medio rural.

“El campo vive una transformación profunda en la que la tecnología se está integrando de forma natural en el día a día de las explotaciones. BBVA quiere estar cerca de los agricultores también en ese proceso, facilitando herramientas útiles y pensadas para quienes toman decisiones cada jornada sobre el terreno y necesitan información clara para gestionar mejor su actividad”, ha señalado el responsable de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano.