El monte no olvida: ocho marchas recuerdan en León, Burgos, Zamora y Ávila las zonas arrasadas por los incendios

Imagen de archivo de San Martín de Castañeda (Zamora) tras el incendio forestal de agosto de 2025. EFE/Mariam A. Montesinos.

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, con el lema 'El monte no olvida', ha organizado ocho marchas que recorrerán las zonas más afectadas por los incendios forestales del pasado verano en Castilla y León, dentro de las provincias de León, Zamora, Burgos y Ávila.

"Lo hacemos desde la rabia y la determinación. Nuestra tierra está siendo arrasada año tras año y ya no caben más silencios ni tibiezas. Lo que ocurre en nuestros montes no es un accidente, es la consecuencia directa de decisiones políticas, de años de abandono, de recortes y de una gestión irresponsable por parte de la Junta de Castilla y León", ha explicado este miércoles a EFE el bombero forestal Sergio Fidalgo, organizador de las marchas.

En la provincia leonesa están previstas marchas el 6 de marzo entre Fasgar y Riello; el 7 entre Barniedo de la Reina y Riaño; el 8 entre Las Médulas y Ponferrada; el 9 entre Nogarejas y Castrocalbón, y el 14 entre Pobladura de la Sierra y Filiel.

Zamora, Burgos y Ávila

Las tres marchas restantes transcurrirán por otras partes de Castilla y León que también sufrieron con virulencia estos fuegos y recorrerán, en concreto, la distancia entre Quintanilla del Coco–Santo Domingo de Silos, en Burgos, el 7 de marzo; Molezuelas de la Carballeda–Villardeciervos, en Zamora, el 10 y Puerto del Pico–Monbeltrán, en Ávila, el 11 de marzo.

"Cada hectárea arrasada es una prueba del fracaso político. Cada pueblo amenazado refleja una gestión que prioriza el ahorro presupuestario frente a la seguridad de la población. Cada profesional que trabaja en condiciones precarias y sin recursos suficientes es el reflejo de un modelo que no protege ni a la tierra ni a quienes la defienden", ha agregado Fidalgo.

A juicio de este bombero forestal, los montes se queman "porque no se apuesta por una prevención real durante todo el año, porque faltan medios y sobra propaganda, y porque el medio rural es el eterno olvidado al que sólo se mira cuando hay elecciones".

"Este año volvemos a la campaña de incendios como si el tiempo no hubiera pasado, con las mismas promesas vacías, las mismas carencias estructurales y el mismo abandono que convierte cada verano en una tragedia anunciada", ha lamentado.

Con estas marchas, ha explicado, se busca exigir responsabilidades además de "un cambio profundo e inmediato en la política forestal, inversión estable, planificación técnica rigurosa y un operativo totalmente público, fuerte, profesionalizado y con condiciones dignas".

"Cuando el monte arde se están hipotecando generaciones enteras", ha zanjado.