Abascal culpa en Villablino al “fanatismo climático” del declive de las cuencas mineras y la "destrucción" de la industria

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró que las cuencas mineras y localidades como Villablino “se han venido abajo” por culpa del “fanatismo climático” y de los “pactos verdes”, cuyas políticas “han destruido la industria, la minería y las posibilidades de los ganaderos y agricultores en estas zonas”.

“Es la consecuencia de no defender nuestra soberanía, de entregarla a países terceros y de estar en mano de burócratas de la Unión Europea que con sus políticas verdes han criminalizado una parte de lo que aquí se extraía de las minas. Y nos han dicho que podíamos ser absolutamente autosuficientes solo con los molinos y con las placas solares”, denunció en su visita a la localidad leonesa de Villablino.

Ante ello, el presidente de Vox dejó claro que su proyecto busca un “cambio de rumbo radical”, aunque reconoció que “no cuentan con una varita mágica para cambiarlo de la noche a la mañana”. No obstante, aclaró que su objetivo es que la población de estas zonas “sepa que nosotros queremos volver a lograr que las personas tengan futuro en su propia tierra, que tengan futuro allí donde nacieron, que pueda volver la industria y la minería para volver a ser competitivos”, destacó.

Abascal trasladó la importancia de impulsar una ganadería y agricultura con “posibilidades de prosperar” para que, posteriormente, puedan ser entregados esos negocios a sus hijos. “Hoy eso se ha terminado por culpa de políticas concretas que son justo las que nosotros combatimos”, remarcó.