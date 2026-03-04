Detenido el titular de una explotación ganadera por varios delitos contra los derechos de los trabajadores en Tierra de Cea

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil del puesto de Almanza (León), en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León, ha detenido al titular de una explotación ganadera ubicada en la comarca de Tierra de Cea por varios delitos contra los derechos de los trabajadores.

La actuación se llevó a cabo tras personarse ambos cuerpos en el lugar para verificar las condiciones laborales y administrativas de las personas que prestaban servicios en la misma. Durante la inspección, los agentes y la subinspectora Laboral de Empleo y Seguridad Social observaron directamente a dos hombres, de aproximadamente 30 años y de nacionalidad extranjera, trabajando en el cuidado y manejo de ganado ovino, vestidos con ropa y calzado adecuados para labores ganaderas.

La subinspectora procedió a levantar la correspondiente acta constatando que ambos trabajadores no contaban con autorización administrativa para residir ni para trabajar en España, ni existía contrato laboral alguno. Por estas irregularidades, se propuso al titular de la explotación para sanción muy grave conforme a la normativa laboral vigente.

Por su parte, la Guardia Civil detuvo al titular de la ganadería, quien quedó a disposición judicial de la Juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 1 de Sahagún (León), acusado de varios delitos contra los derechos de los trabajadores.