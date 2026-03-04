José Manuel Alonso Horta, fundador de Peal, fallece a los 87 años

Publicado por Redacción Redacción Creado: Actualizado:

Santa Lucía de Gordón despide este jueves a José Manuel Alonso Horta, fallecido a los 87 años y conocido por ser uno de los fundadores de la empresa Peal, creada en los años 60 como Transportes Peal y que durante décadas fue una de las compañías subcontratadas por las grandes mineras leonesas.

Manolo Peal, como era conocido en el sector, lideró la empresa en los años más prolíficos del carbón, en los que desempeñaba labores como operador en minería a cielo abierto. Padre de cuatro hijos, sus exequias se celebrarán a las 11.15 horas en el tanatorio de León para ser trasladado después a Santa Lucía.

El campo de actuación de Peal, con sede en Villaquilambre, se amplió en los años 80 como contratista en la ejecución de obras civiles como autovías, líneas de ferrocarril, puertos, aeropuertos y sobre todo en excavaciones que requieran el uso de explosivos.

Peal se ha modernizado con equipos de perforación y cuenta actualmente con más de 1.000 trabajadores.