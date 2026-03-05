Mansilla reabre el albergue municipal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mansilla de las Mulas ha anunciado la apertura de su albegue municipal de peregrinos, esta misma semana. El centro, que ha permanecedido cerrado por reformas, es un albergue público exclusivo para peregrinos del Camino de Santiago con credencial, gestionado por la Asociación de Amigos del Peregrino, situado en el centro de la localidad. El edificio es de planta y piso, con paredes de adobe revocado y pintado con cal. Además cuenta con un patio interior. El horario del centro es de 14.00 a 22.00 horas.