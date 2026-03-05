Aprobado el gasto de 593.000 euros de obras de emergencia en la CL-631 entre Ponferrada y Villablino en León

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto de más de 593.000 euros derivado de la ejecución de las obras de emergencia realizadas en la carretera CL-631, de Ponferrada a Villablino, en el punto kilométrico 31+150, margen derecha, en la provincia de León.

La actuación, declarada de emergencia mediante Orden de 3 de febrero de 2026 de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ha contado con un presupuesto total de 593.067 euros y un plazo de ejecución de 10 semanas.

La intervención, ya finalizada, fue necesaria tras el desprendimiento de tierra y roca en el talud de desmonte, que obligó al corte de la vía al quedar comprometida la seguridad de la circulación.

Los trabajos han consistido en el saneo del talud rocoso, la retirada del material inestable y la ejecución de medidas de estabilización para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad vial.