Tres detenidos por el hurto y uso fraudulento de tarjeta bancaria en Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto y otro de uso fraudulento de tarjeta bancaria, tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por la víctima al detectar la sustracción de su cartera, en cuyo interior se encontraba documentación personal y una tarjeta de crédito que usaron supuestamente para realizar cargos no autorizados en diferentes establecimientos comerciales de Valencia de Don Juan.

A partir de la denuncia, componentes del citado puesto iniciaron una investigación que permitió identificar a las personas implicadas, dando como resultado tras el análisis de las compras realizadas, junto con otras gestiones practicadas, la posterior detención de las tres personas participantes en los hechos, a quienes se les atribuyen los delitos de hurto y uso fraudulento de tarjeta bancaria, que junto con las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de León.

Las actuaciones llevadas a cabo, vienen impulsadas por la Comandancia de la Guardia Civil de León, dentro del Plan mejora seguridad en el sector del comercio, que se mantiene activo durante todo el año.

Consejos para evitar el hurto o fraude con tarjetas:

1.- Protege tu tarjeta físicamente:

- No pierdas de vista tu tarjeta al pagar en comercios o restaurantes.

- Evita llevar todas tus tarjetas en el mismo lugar.

- Guarda la tarjeta en un lugar seguro y revisa con frecuencia que la tienes.

2️.- Protege tu PIN:

• Nunca escribas el PIN en la tarjeta ni en el móvil junto a ella.

• Memoriza el número y no lo compartas con nadie.

• Cuando pagues o retires dinero, cubre el teclado con la mano.

3️.- Usa cajeros automáticos seguros:

• Utiliza cajeros en lugares iluminados o dentro de bancos.

• Revisa que el lector de tarjetas y el teclado no tengan dispositivos extraños (posible “skimming”).

• Si el cajero retiene la tarjeta, avisa al banco inmediatamente.

4️.- Controla los pagos y movimientos:

• Activa las notificaciones del banco para cada operación.

• Revisa periódicamente el extracto de la tarjeta.

• Si detectas un cargo desconocido, contacta con el banco de inmediato.

5️.- Precaución en internet:

• Compra solo en páginas web seguras (https).

• No introduzcas datos de tu tarjeta en enlaces recibidos por correo o SMS sospechosos.

• Evita guardar la tarjeta en webs o dispositivos que no sean de confianza.

6️.- En caso de pérdida o robo:

• Bloquea la tarjeta inmediatamente llamando a tu banco.

• Denuncia el hecho ante la Guardia Civil.

• Guarda el número de bloqueo de tu banco para