Herido por el impacto contra el airbag en una colisión entre dos coches en Santovenia de la Valdoncina

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una llamada de alerta por un nuevo accidente durante la tarde de este miércoles.

El suceso ha ocurrido a las 15.17 horas, cuando dos turismos han colisionado frontalmente en el kilómetro 4 de la carretera CL-622, en la rotonda con la LE.5526, a la altura de Santovenia de la Valdoncina.

Como consecuencia, un hombre de 30 años de edad ha resultado herido tras el impacto contra el airbag de su turismo.

Se ha informado a Tráfico de León y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.