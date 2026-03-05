Herido por el impacto contra el airbag en una colisión entre dos coches en Santovenia de la Valdoncina
Se ha informado a Tráfico de León y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.
El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una llamada de alerta por un nuevo accidente durante la tarde de este miércoles.
El suceso ha ocurrido a las 15.17 horas, cuando dos turismos han colisionado frontalmente en el kilómetro 4 de la carretera CL-622, en la rotonda con la LE.5526, a la altura de Santovenia de la Valdoncina.
Como consecuencia, un hombre de 30 años de edad ha resultado herido tras el impacto contra el airbag de su turismo.
