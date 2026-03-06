La electrificación entre San Isidro y Fuentes allana la gestión conjunta de las estaciones de esquí

La Diputación de León y el Gobierno del Principado de Asturias han dado este jueves un nuevo paso hacia la gestión conjunta de las estaciones de esquí de Fuentes de Invierno, Pajares, San Isidro y Leitariegos, coincidiendo con el apagado simbólico de los generadores de gasoil que hasta ahora suministraban energía a la estación asturiana. A partir de este momento, Fuentes de Invierno se beneficia de la conexión eléctrica con San Isidro, gracias al convenio suscrito entre ambas administraciones.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado que «este avance se enmarca en un proyecto estratégico que ambas instituciones vienen desarrollando desde hace tiempo». En este sentido, ha subrayado que «la voluntad política es firme para culminar una gestión unificada de las cuatro estaciones, un proceso que actualmente se centra en resolver los aspectos técnicos, jurídicos y económicos necesarios para su materialización».

El acto, celebrado en Fuentes de Invierno, ha contado con la participación del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, así como del diputado de Turismo de la Diputación de León, Octavio González, y de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanesa Gutiérrez.

Durante el encuentro, Barbón ha señalado que esta actuación «no es un hecho aislado, sino el primer paso de un conjunto de medidas destinadas a reforzar el potencial de la estación». Entre ellas, ha destacado la modificación de la declaración de impacto ambiental, actualmente en tramitación, que permitirá abordar demandas históricas como la ampliación de la superficie esquiable, la mejora de equipamientos, la instalación de nuevos telesquíes y la posibilidad de compartir pistas con San Isidro.

En paralelo, ambas administraciones están trabajando en el análisis del modelo jurídico más adecuado para articular la gestión conjunta de las cuatro estaciones, dos situadas en la vertiente asturiana —Fuentes de Invierno y Pajares— y dos en la leonesa —San Isidro y Valle de Laciana— Leitariegos—. El objetivo es optimizar recursos, mejorar la competitividad del conjunto y avanzar hacia un modelo común que refuerce su viabilidad a largo plazo.

Estado de los accesos

Por su parte, el presidente de la Diputación de León ha incidido en la necesidad de que este proyecto vaya acompañado de infraestructuras de acceso adecuadas y ha mostrado su preocupación por el estado de la carretera LE-331, de titularidad autonómica. Álvarez Courel ha reclamado a la Junta de Castilla y León su rehabilitación inmediata, al considerar que se trata de una vía clave para garantizar un acceso seguro y de calidad desde la provincia de León y para el éxito de la futura gestión conjunta.

Tanto el Gobierno del Principado de Asturias como la Diputación de León coinciden en que la unión de esfuerzos permitirá potenciar el uso de las estaciones durante todo el año, diversificar su oferta turística y afrontar de manera coordinada los efectos del cambio climático, consolidando un modelo de montaña más sólido y sostenible para los próximos años.