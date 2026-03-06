UPL promoverá el desarrollo de una rotonda para dar un acceso seguro al polígono de Onzonilla desde Ribaseca por la CL-622

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La candidata de Unión del Pueblo Leonés a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, promoverá el desarrollo por parte de la Junta de Castilla y León una rotonda para dar un acceso seguro al polígono de Onzonilla en el enlace con la CL-622 en Ribaseca.

Así lo anunció hoy durante su visita al municipio de Santovenia de la Valdoncina y a la zona en cuestión junto a miembros de la candidatura y la alcaldesa, María Villagrasa, y a miembros de su candidatura, donde pudo observar de primera mano que en dicha zona “no dejan de pasar vehículos de gran tonelaje en un vial que da un servicio esencial de conexión con autovías o autopistas”.

Por su parte, la alcaldesa de Santovenia de la Valdoncina trasladó su preocupación “por la enorme peligrosidad” de una intersección en la que ya se han producido varios accidentes “importantes”.

Para Gallego, hay razones “más que suficientes” para afrontar el desarrollo de una rotonda que mejoraría la fluidez de vehículos, sobre todo, tras la reciente construcción de otra rotonda en la salida de Trobajo del Cerecedo hacia Ribaseca. “Necesitamos un impulso importante para eliminar estos puntos conflictivos de nuestra red de carreteras y, para ello, resulta fundamental contar con un Plan Autonómico de Carreteras que sigue sin ser ni una realidad ni un objetivo para la Junta”, remarcó.

La candidata leonesista se comprometió a llevar la realización de esta infraestructura, que, según aseguró, “ayudaría a las jóvenes familias a poder asentarse en un municipio cercano a León”. “Vemos una flagrante falta de voluntad por parte de la Junta para apostar por nuestro territorio y, en este caso, estamos hablando de mejorar los servicios, para lo que los ayuntamientos se implican, pero falta la inversión de la institución autonómica”, concluyó Alicia Gallego.