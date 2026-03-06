La Diputación de León trabaja en el IV Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León está trabajando en el diseño de su IV Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que se presentará en los próximos meses y que busca que las políticas públicas nazcan y se ajusten las necesidades de las mujeres que viven y trabajan en los pueblos del medio rural leonés.

Para su elaboración, impulsada por el programa de Mujer e Igualdad del servicio de Derechos Sociales, se ha diseñado un cuestionario que se está haciendo llegar a mujeres residentes en diferentes zonas de la provincia y que aborda retos críticos como la conciliación, la situación laboral en el entorno rural o la brecha digital.

Esta encuesta, que se cerrará el lunes 9 de marzo, consta de siete apartados diferenciados: el bloque cero sirve para recoger información sobre datos demográficos; el primero sobre el entorno y la conciliación familiar; el segundo sobre empleo y emprendimiento; el tercero sobre asociacionismo y participación; el cuarto sobre servicios, movilidad y brecha digital; el quinto sobre bienestar y formación y el sexto sobre visión estratégica.

Con el apoyo de los profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS) y del tejido asociativo rural, cuya proximidad al territorio es clave para detectar obstáculos específicos, los resultados de este proceso cualitativo permitirán ajustar las políticas públicas a las necesidades reales detectadas, así como orientar los servicios a mejorar la calidad de vida en los pueblos, respondiendo a la realidad de la mujer en el entorno rural.

Concienciación, participación y reconocimiento

La Diputación de León, a través del programa de Mujer e Igualdad, también llevará a cabo diferentes acciones con motivo de la conmemoración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Estas se desarrollarán con la colaboración de los Centros de Acción Social y con el objetivo de fomentar la concienciación, la participación y el reconocimiento del papel activo de las mujeres en la sociedad.

Bajo el lema ‘Cuando hay derechos y justicia, la igualdad es posible’, las acciones estarán dirigidas a fortalecer valores de respeto, corresponsabilidad e igualdad desde una perspectiva participativa e inclusiva. Entre ellas, destaca una actividad formativa y divulgativa sobre el centenario del Lyceum Club Femenino (1926-1939) que se replicará en los centros de Boñar y de Astorga.

En Boñar la charla-debate tendrá lugar en el edificio de las viejas escuelas el lunes 9 de marzo, a las 11 horas, bajo el título ‘Ni tontas ni locas: El rugido silencioso del Lyceum Club’. El evento consistirá en un debate intergeneracional que unirá a los alumnos y alumnas del instituto de Boñar con las integrantes de la Asociación de Mujeres de Boñar.

El objetivo es doble: por un lado, rescatar la memoria histórica de las mujeres que en 1926 fundaron el Lyceum Club Femenino (pioneras en la lucha por la igualdad y el voto en España) y, por otro, generar un espacio de diálogo donde jóvenes y mayores compartan sus saberes y visiones sobre el papel de la mujer en el mundo rural y actual.

Por otra parte, enmarcado en el actual III Plan Estratégico, también se lanza una propuesta dirigida especialmente a municipios de menos de 20.000 habitantes en los CEAS de Bembibre, La Cabrera y Villablino para la promoción de la igualdad.