Mañueco despliega su Plan Rural para "fijar y atraer población": más servicios, impuestos "cero" y patrimonio

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy el que será su “Plan Rural” para “fijar y atraer población”, que pivotará sobre tres ejes: servicios públicos, desarrollo económico e impuestos “cero” y patrimonio. De esta forma, avanzó que habrá un fondo para mejorar el "confort" de los consultorios locales, con un impulso a la asistencia urgente, 600 nuevas hectáreas de suelo industrial, a lo que unió el apoyo a bares, comercios y farmacias y el arreglo de iglesias y plazas de toros.

En la undécima jornada de la campaña electoral y a menos de una semana para la cita con las urnas del 15 de marzo, Fernández Mañueco desgranó sus propuestas para el medio rural en un acto celebrado en un hotel de Toro (Zamora), con vistas a la vega del río Duero. En este escenario, hizo un repaso a sus promesas, que aseguró están poniendo “nerviosos” a sus rivales, y reivindicó al PP como el “partido del campo” y el medio rural.

Fernández Mañueco puso el foco en la sanidad para avanzar que si es reelegido creará un fondo especial para modernizar los consultorios rurales con el objetivo de elevar el “confort” de pacientes y profesionales, ya que señaló esto contribuya a mejorar la atención en cualquier parte de la Comunidad.

También, señaló que dotarán de ambulancias de soporte vital básico a todos los centros de salud rurales que tengan un punto de atención continuada. Así, completarán los 35 que no tienen para llegar a los 158 en Castilla y León, de forma que en Lubián (Zamora) está operativa antes del verano y en Corrales del Vino y Santibáñez de Vidriales, “después”.

Esto, continuó, se suma a los nuevos helicópteros medicalizados y precisó que el de Zamora entrará en funcionamiento en las próximas semanas, “siempre antes del verano”. Su objetivo, insistió, es que “cualquiera que tenga un problema urgente, se le atienda de manera urgente, con la máxima rapidez”, ya que apostilló la Comunidad será la autonomía con más vehículos de emergencias de toda España.

Otra de las medidas que avanzó fue extender las unidades de fisioterapia y afrontamiento del dolor crónico así como la incorporación progresiva a los centros de salud rurales de las ecografías, las analíticas rápidas y la electrocardiografía digital. Además, prometió intensificar los cuidados de los pacientes crónicos en sus domicilios para evitar desplazamientos innecesarios, junto a los programas de salud Mujer 50+ y 70+ o las ayudas de 3.000 euros para las farmacias de los pueblos cuya viabilidad esté comprometida.

Digitalización, transporte y vivienda

Respecto a la educación, Fernández Mañueco garantizó su promesa de mantener abiertos los colegios con tres o cuatro alumnos -nueve en Zamora y 46 en la Comunidad-, y apostó en la próxima legislatura por completar la digitalización de las aulas y su conexión a internet, algo en lo que destacó son “pioneros” en la provincia zamorana. Además, remarcó que colaborarán en el mantenimiento y conservación de los colegios, de la mano de los ayuntamientos y "siempre” con las diputaciones.

En materia de servicios sociales, el candidato aseguró que pretenden incrementar las ayudas para el reparto de comida a domicilio para llegar a todos los rincones de la Comunidad. También, anunció la mejora del Transporte a la Demanda para unir las cabeceras de comarca con sus zonas de influencia y recordó que se mantendrá la gratuidad de las líneas interurbanas. Además, señaló que estudiarán cómo conectar las ciudades de Soria y Zamora con sus municipios “colindantes” del alfoz o las áreas metropolitanas.

Sobre vivienda, Fernández Mañueco recordó que los jóvenes tendrán “impuesto cero” en la compra de su primera vivienda habitual en el medio rural. Si es nueva, señaló, podrán deducirse hasta el 15 por ciento de sus aportaciones a la Cuenta Ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y si es de alquiler, podrán solicitar las ayudas de la Junta. También citó las bonificaciones en el precio de la vivienda pública del medio rural, que tiene descuentos medios del 20 por ciento, hasta los 30.000 euros.

Impuestos y suelo industrial

Por otra parte, Fernández Mañueco destacó su promesa de aplicar “impuestos cero” en la compraventa de locales y explotaciones agrarias en el medio rural. También recordó que esta política fiscal se implantará en la transmisión de maquinaria, así como en las escrituras de fincas rústicas, ya sea en las operaciones de agrupación o segregación. Además, defendió sus ayudas para los bares y añadió que si añaden una tienda de servicios básicos, recibirán otros 3.000 euros.

De estas ayudas, explicó, se pueden beneficiar también los comercios locales y destacó que si compran un vehículo podrán obtener 5.000 euros adicionales. También, avanzó que quiere subvencionar el comercio ambulante para que pueda llegar a los pueblos. Mientras algunos “se ríen”, dijo, de las ayudas a los bares, ellos -remarcó- se lo toman “muy en serio”, porque a su juicio estos locales son “imprescindibles” para mantener “abiertos los municipios”.

De la misma forma, Fernández Mañueco comprometió una inversión de 150 millones de euros los próximos años para la promoción de 600 nuevas hectáreas de suelo industrial a bajo precio en localidades intermedias. En Zamora, el candidato explicó que esto incluye la ampliación del polígono de Toro y las actuaciones en Monfarracinos, Benavente y Villabrázaro.

Campo y mujer

Respecto al campo, Fernández Mañueco reivindicó su compromiso con el sector primario y destacó que Castilla y León es la comunidad que paga “más rápido” las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). También aludió a las inversiones en regadíos o a las ayudas a la modernización de explotaciones y a la incorporación a la actividad agraria y ganadera. Además, citó su promesa de elevar hasta el 25 por ciento las bonificaciones para la contratación de seguros y los planes para el ovino-caprino y la ganadería extensiva.

El candidato ‘popular’ aprovechó para destacar el papel de la mujer para asentar y fijar población, como hiciera este domingo en Burgos. Además, aseguró que habrá ayudas para que las cooperativas puedan aumentar su tamaño e incorporar nuevos socios. También, señaló, la Junta apostará por la promoción de artesanos, no sólo en el sector agroalimentario.

Patrimonio y toros

En último lugar, Fernández Mañueco se refirió a las políticas de patrimonio, cultura y tradiciones. De esta forma, el candidato ‘popular’ defendió que las iglesias son una “seña de identidad” y abogó por “cuidarlas” y “mimarlas”. Para ello, planteó un fondo específico de ayudas, como hubo en su día, para arreglar todos los templos del mundo rural. Además, recordó que se mantendrá la bonificación del 100 por 100 para las tasas de caza y pesca.

Finalmente, el candidato del PP se refirió a la tauromaquia, lo que hizo que se escucharan en la sala varios “olés”, a lo que Fernández Mañueco respondió con ironía: “No puedo prometer que venga Morante, pero lo podemos intentar”. Tras este momento, explicó que su Plan Rural prevé también mejorar las plazas de toros del medio rural y la organización de novilladas con y sin caballos para fomentar “algo” que destacó forma parte de la Comunidad.