La Robla se suma al 8M con talleres y una batucada

El Ayuntamiento de La Robla ha iniciado su programación con motivo del Día Internacional de la Mujer que comenzó el 3 de marzo con el taller «Mujeres sin límites: rediseñando nuestro futuro», impartido por Mari Luz González Rodríguez, de la Organización de Mujeres de STES, junto a la psicóloga municipal, en el que se abordaron cuestiones de empoderamiento y desarrollo personal. Además, el 7 de marzo se celebró una marcha reivindicativa por la igualdad desde la plaza de la Constitución, acompañada por batucada y con la participación de numerosos vecinos y vecinas.