Muere un trabajador de 59 años accidentado tras caer a un foso en una zona de bodegas en Jiménez de Jamuz

El trabajador de 59 años que resultó herido el pasado viernes tras caerse a un foso desde una altura de unos cuatro metros, en una zona de bodegas de Jiménez de Jamuz, ha fallecido en el hospital a consecuencia de las heridas que le produjo el impacto contra una piedra.

El trabajador se encontraba subido a una escalera en un camino situado en una zona de bodegas de la localidad cuando sufrió una caída desde una altura de unos cuatro metros.

El hombre estaba realizando tareas de intervención en las instalaciones cuando, por causas que están siendo investigadas, se precipitó desde la escalera en la que se encontraba.

El impacto contra una piedra le ocasionó heridas de extrema gravedad.

Efectivos de Emergencias Sanitarias de Sacyl acudieron al lugar del accidente y estabilizaron al trabajador antes de su traslado al Hospital de León, donde, pese a los esfuerzos del personal sanitario, falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Críticas de IU

La noticia ha trascendido por un comunicado enviado desde IU en el que han lamentado el fallecimiento del trabajador y en el que también han insistido en que la seguridad en el trabajo "no puede ser una cuestión secundaria".

"Es imprescindible reforzar todas las medidas de prevención y promover una mayor sensibilización sobre riesgos laborales para evitar que tragedias como esta se repitan”, ha declarado el coordinador local de IU Rubén Estévez.