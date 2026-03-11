Presentado el recurso contra la decisión de cazar y pastar en montes quemados

Montañas de la zona de Páramo del Sil y al fondo la parte de los Ancares, donde este año castigaron los incendios.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El movimiento ecologista de León, representado por las asociaciones Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, ha presentado un recurso de alzada contra las resoluciones de la Junta de Castilla y León que permiten reanudar la actividad ganadera y cinegética en los montes de la provincia afectados por los incendios del pasado verano.

Las organizaciones recuerdan que aquellos fuegos supusieron «la mayor catástrofe ambiental registrada en León», con cerca del 10% de la superficie forestal de la provincia calcinada y con afección a espacios protegidos de «incalculable valor ecológico».

Según denuncian, el pasado 12 de febrero el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, a instancias de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, publicó en el Boletín Oficial de la Provincia dos resoluciones que dejan sin efecto la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en todos los terrenos afectados por los incendios.

Esta suspensión, explican los colectivos, es automática y tiene una duración de cinco años, tal como establece el artículo 92 de la Ley de Montes de Castilla y León, con el objetivo de permitir la regeneración de la cubierta vegetal. La normativa contempla excepciones únicamente «cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado».

Sin embargo, los ecologistas sostienen que la Junta ha levantado las prohibiciones «con argumentaciones carentes de cualquier rigor técnico», sin haber evaluado previamente el impacto ambiental de los incendios ni su repercusión sobre la flora y la fauna, sin elaborar planes de restauración y «sin siquiera convocar al Consejo Regional de Medio Ambiente».

Las organizaciones subrayan además que las resoluciones ignoran «el enorme riesgo de erosión de estas actividades en terrenos quemados», que este invierno han sufrido fuertes lluvias que han dejado los suelos «anegados y desestabilizados».