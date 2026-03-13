Cuatro atrapados en dos accidentes de coche en pueblos de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos septuagenarios quedaron atrapados tras volcar el vehículo en el que viajaban en el kilómetro 9 de la carretera LE-110, en Castrocalbón a las 17:24 de este viernes. El 112 dio aviso a los Bomberos de Diputación de León, Guardia Civil de tráfico, y a Emergencias sanitarias Sacyl. Durante la gestión de la emergencia, las dos personas atrapadas logran salir del vehículo.

Por otro lado, otras dos personas han tenido que ser excarceladas tras volcar su turismo en el kilómetro 50 de la carretera CL-626, en Sena de Luna tan solo unos minutos después del anterior accidente. Al lugar de los hechos, se han trasladado los Bomberos de Diputación de León, la Guardia Civil de tráfico de León y Emergencias sanitarias - Sacyl que envió al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) y una ambulancia soporte vital básico.