El ICE aportará 22,1 M€ a industrias productivas asentadas en las cuencas

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El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) ha abierto este viernes una nueva convocatoria de subvenciones de 22.152.300 euros para financiar proyectos de inversión productiva de grandes empresas en las provincias de León y Palencia, territorios incluidos en el Programa del Fondo de Transición Justa (FTJ) 2021-2027. En León, se refieren a los 29 municipios incluidos en el Plan Territorial de la Transición Justa, correspondientes con las cuencas mineras.

Según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), la convocatoria, aprobada por resolución de la Presidencia del ICE el pasado 10 de marzo, establece un plazo de tres meses para la presentación de solicitudes desde mañana, y contempla ayudas a fondo perdido con una intensidad máxima del 15% de los costes subvencionables, de acuerdo con el Mapa Regional de Ayudas.

Son elegibles los proyectos tractores capaces de generar nuevas actividades económicas o diversificar las existentes, con especial atención a la creación de empleo y a la mitigación del impacto social, laboral y ambiental derivado del proceso de descarbonización y de la transición energética.

El Fondo de Transición Justa, regulado por el Reglamento (UE) 2021/1056, está diseñado para ayudar a los territorios afectados por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas a afrontar la pérdida de actividad industrial y empleo durante la transición hacia una economía climáticamente neutra en 2050.

En España, el FTJ financia actuaciones en seis comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, que recibirá 197 millones de euros para invertir exclusivamente en las provincias de León y Palencia, según la planificación estatal del fondo. Según reconoce la orden, estas zonas han sufrido un fuerte impacto por el final de la minería y el cierre de instalaciones como Compostilla o Velilla del Río Carrión, y el programa busca reactivar su tejido productivo a través de inversiones empresariales y la especialización en sectores emergentes. El objetivo global del FTJ es contribuir al cumplimiento de los compromisos climáticos de la Unión Europea para 2030 y 2050.

Podrán optar a las subvenciones las grandes empresas que desarrollen proyectos de inversión en centros de trabajo ubicados en León o Palencia. Estos proyectos deberán contribuir a generar nuevas iniciativas empresariales, diversificar la economía de las zonas afectadas o fortalecer cadenas de valor estratégicas.

La normativa contempla la posibilidad de anticipos de hasta el 40% del importe concedido, previa constitución de garantías. Esta línea de ayudas se suma a otras convocadas por la Junta de Castilla y León en el marco del Fondo de Transición Justa, que ya financia proyectos formativos, ambientales, industriales y turísticos en ambas provincias, orientados a reactivar la economía y promover un modelo productivo más sostenible.