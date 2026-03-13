La Diputación avanza en el proyecto de mejora de la vía que une Pesquera y Modino

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La Diputación de León avanza en el proyecto encaminado a mejorar la seguridad de los usuarios del tramo de la carretera LE-5638 que une Pesquera y Modino, según ha explicado este viernes el vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, que ha visitado la vía acompañado por el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos..

Según señala la institución provincial en un comunicado, ya se cuenta con un proyecto encaminado a llevar a cabo los trabajos necesarios para ensanchar y mejorar la vía desde el P.K. 13+700, en Pesquera, hasta el P.K. 17+500 en la localidad de Modino.

Luis Mariano Santos ha informado al vicepresidente de que el Ayuntamiento ya ha llevado a cabo casi en su totalidad las expropiaciones necesarias para poner a disposición de la Institución provincial los terrenos para realizar las actuaciones precisas. Según Aller, la licitación de las obras podría realizarse durante los meses de abril o mayo.

Actualmente la anchura media de la calzada es de 4,5 metros. El firme actual se encuentra deteriorado y la señalización, balizamiento y defensas de la carretera son insuficientes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El diputado de Infraestructuras ha apuntado que se realizarán los trabajos necesarios para ensanchar la calzada y mejorar el firme, con el objetivo de que puedan cruzarse dos vehículos en «las mejores condiciones de comodidad y seguridad».