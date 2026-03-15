Muere Luciano Martínez, alcalde histórico de Quintana del Marco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León despide a una de sus figuras locales más comprometidas. La Diputación de León ha trasladado oficialmente su profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Luciano Martínez, una figura clave en la política municipal y provincial de las últimas décadas.

Martínez es recordado principalmente por su extensa labor al frente del Ayuntamiento de Quintana del Marco, donde desempeñó el cargo de alcalde con una dedicación volcada en la mejora de los servicios y el bienestar de sus vecinos. Su compromiso con el mundo rural lo llevó a trascender las fronteras de su municipio, asumiendo responsabilidades a nivel provincial.

Además de su faceta municipalista, Luciano Martínez tuvo un papel relevante en la institución provincial como diputado por el partido judicial de La Bañeza. Durante su paso por el Palacio de los Guzmanes, trabajó activamente en la defensa de los intereses de la comarca, dejando una huella de cercanía y vocación de servicio público entre sus compañeros y trabajadores de la institución.

Desde la Diputación han querido hacer llegar su más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los vecinos de Quintana del Marco en estos momentos de duelo por la pérdida de un representante que dedicó gran parte de su vida al desarrollo de nuestra tierra.