Última semana del registro de participaciones premiadas en Villamanín: "No lo dejéis para el último momento"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nuevo comunicado sobre el proceso de registro de papeletas premiadas en Villamanín en el pasado Sorteo Extraordinario de Navidad y ya van once. En este último, los responsables señalan que "el proceso de registro continúa avanzando muy favorablemente y a día de hoy ya se ha superado el 90% de participaciones registradas", lo que "confirma que el sistema de registro está funcionando correctamente y que el proceso se está desarrollando con normalidad, orden y seguridad".

No obstante, todavía quedan unas pocas participaciones pendientes de registrar, por lo que insiste en un mensaje: "No lo dejéis para el último momento".

El mensaje recuerda que el plazo de registro finaliza el día 22 de marzo de 2026 a las 24:00 horas y que una vez superada esa fecha no será posible registrar nuevas participaciones ni reclamar el premio.

"Insistimos en la importancia de completar el registro dentro del plazo establecido. El sistema ha estado disponible durante semanas y se han ofrecido distintos medios de ayuda presencial precisamente para facilitar que todas las personas premiadas pudieran realizar el trámite con tiempo suficiente", apunta la organización.

El citado comunicado también señala que "se puede comprobar que en las propias papeletas figura expresamente la advertencia de que el derecho al premio caduca a los tres meses, del mismo modo que ocurre con los décimos oficiales de Lotería del Estado" y que el plazo fijado para el registro "se encuentra dentro de ese marco temporal y responde precisamente a la necesidad de poder cerrar el listado de premiados con seguridad y organizar posteriormente el pago de forma ordenada".

Asimismo, hace hincapié en que el registro se considera correctamente finalizado cuando la persona registrada recibe el correo electrónico automático de la plataforma confirmando la adhesión al convenio o la no adhesión al mismo. Ese correo electrónico es la confirmación de que el proceso se ha completado correctamente.

"Para quienes todavía necesiten ayuda, Zeleon Comunicación continúa prestando asistencia presencial en León, previa cita, siendo este lunes 16 el último día para solicitarla. La cita debe solicitarse llamando de 9:00 a 14:00 horas al teléfono 644 73 60 45", añaden.

Finalmente, reitera la organización del proceso de registro el aviso de seguridad: "No enviéis fotografías de papeletas ni de documentos personales a nadie que os lo solicite por mensajes privados, WhatsApp, redes sociales o correo electrónico. Nadie está autorizado a recabar este tipo de información fuera del proceso de registro en la web oficial de la Asociación".

A partir del 23 de marzo, una vez cerrado definitivamente el listado de participaciones registradas," se comunicará tanto por los canales habituales como de forma individual a cada premiado registrado del inicio y de la secuencia del proceso de pago, que se realizará por orden del número de papeleta y en días sucesivos".