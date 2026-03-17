Grave accidente en León: un conductor de 50 años queda atrapado tras volcar su camión en Villamañán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de 50 años ha resultado herido de consideración tras sufrir un aparatoso accidente con su camión de mercancías en la carretera CL-621, a la altura del kilómetro 34, en el término municipal de Villamañán (provincia de León).

El suceso tuvo lugar alrededor de las 8.14 horas de esta mañana, cuando la Sala de Operaciones del servicio de emergencias 112 Castilla y León recibió varias llamadas alertando de la salida de vía y posterior vuelco del vehículo pesado.

Según las primeras informaciones facilitadas por testigos, el conductor quedó atrapado en el interior de la cabina y presentaba un golpe en la cabeza, aunque se encontraba consciente en el momento del aviso.

Inmediatamente se activó un amplio dispositivo de emergencia: la Guardia Civil de Tráfico de León se encargó de regular el tráfico y acordonar la zona; los Bomberos de la Diputación Provincial de León intervinieron para realizar la excarcelación del conductor y estabilizar el camión volcado; y el Servicio de Emergencias Sanitarias – Sacyl (Emergencias Sanitarias de Castilla y León) desplazó recursos médicos al lugar para atender in situ al herido y preparar su posible traslado urgente a un centro hospitalario.

Las autoridades investigan los hechos para esclarecer las circunstancias exactas. Ampliaremos la información conforme se conozcan nuevos datos oficiales del 112, la Guardia Civil y el Servicio de Salud de Castilla y León.