Trágico incendio en Valencia de Don Juan: muere un hombre de 76 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de 76 años ha perdido la vida esta madrugada tras declararse un incendio en una vivienda ubicada en la Avenida de Asturias de Valencia de don Juan.

El suceso se produjo alrededor de las 5:40 horas, cuando la Sala de Operaciones del servicio de emergencias 112 Castilla y León recibió varias alertas vecinales que informaban de la presencia de humo saliendo desde una terraza del inmueble.

De inmediato se activó un amplio dispositivo de respuesta: Policía Local de Valencia de Don Juan, Bomberos de la Diputación Provincial de León, Guardia Civil de León y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que desplazó al lugar el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) local y una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME). Una vez en el sitio, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del varón de 76 años, que se encontraba en el interior de la vivienda afectada por las llamas y el humo.

No se han reportado más heridos ni personas afectadas en el edificio. Las causas del incendio aún se desconocen y están siendo investigadas por la Guardia Civil y los bomberos. Los trabajos de extinción y ventilación de la vivienda se prolongaron durante las primeras horas de la mañana, mientras que peritos especializados examinan el origen del fuego, que podría estar relacionado con un descuido eléctrico, una estufa o algún otro factor común en este tipo de siniestros domésticos