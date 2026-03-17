Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras

Un momento del abrazo solidario celebrado este martes en Valencia de Don Juan.VIRGINIA MORÁN

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan ha celebrado este martes un abrazo solidario en las inmediaciones de su castillo para conmemorar el Día Internacional de las Enfermedades Raras.

El objetivo es concienciar en la sensibilización, la educación y el compromiso social con unas patologías con las que conviven más de 3,4 millones de personas en España