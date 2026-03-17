Diario de León

Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras

El municipio conmemora el día mundial de estas patologías para concienciar sobre la importancia de sensibilizar, educar y comprometerse socialmente con ellas

Un momento del abrazo solidario celebrado este martes en Valencia de Don Juan.

Un momento del abrazo solidario celebrado este martes en Valencia de Don Juan.VIRGINIA MORÁN

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Redacción
León

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Valencia de Don Juan ha celebrado este martes un abrazo solidario en las inmediaciones de su castillo para conmemorar el Día Internacional de las Enfermedades Raras. 

El objetivo es concienciar en la sensibilización, la educación y el compromiso social con unas patologías con las que conviven más de 3,4 millones de personas en España

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