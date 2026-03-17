Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras
El municipio conmemora el día mundial de estas patologías para concienciar sobre la importancia de sensibilizar, educar y comprometerse socialmente con ellas
Valencia de Don Juan ha celebrado este martes un abrazo solidario en las inmediaciones de su castillo para conmemorar el Día Internacional de las Enfermedades Raras.
El objetivo es concienciar en la sensibilización, la educación y el compromiso social con unas patologías con las que conviven más de 3,4 millones de personas en España