Diario de León

Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras

El municipio conmemora el día mundial de estas patologías para concienciar sobre la importancia de sensibilizar, educar y comprometerse socialmente con ellas

Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras.

Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras.Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

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Valencia de Don Juan ha celebrado este martes un abrazo solidario en las inmediaciones de su castillo para conmemorar el Día Internacional de las Enfermedades Raras.

El objetivo es concienciar en la sensibilización, la educación y el compromiso social con unas patologías con las que conviven más de 3,4 millones de personas en España.

Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras.

Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras.Virginia Moran

Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras.

Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras.Virginia Moran

Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras.

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras.

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

Valencia de Don Juan se abraza solidariamente por las enfermedades raras.

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

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Abrazo solidario por el Día Internacional de las Enfermedades Raras

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