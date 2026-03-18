Rescatados de madrugada dos sederistas en estado leve de hipotermia en la ruta del Hayedo de la Boyariza

La Guardia Civil ha rescatado de madrugada a dos sederistas en estado leve de hipotermia en la ruta del Hayedo de la Boyariza (León).SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha rescatado esta madrugada a dos senderistas extraviados y en estado leve de hipotermia cuando realizaban la ruta del Hayedo de la Boyariza por el Arroyo Meleros en el término municipal leonés de La Pola de Gordón.

Los especialistas del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil con base en Sabero fueron alertados por el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de León sobre las 21.30 horas de ayer que dos personas que se habían extraviado.

Inmediatamente se inició el dispositivo de búsqueda, que dio como resultado la localización de los dos senderistas en estado leve de hipotermia a las 00.05 horas en un collado próximo al Cueto Mellozo, en el municipio de La Pola de Gordón, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras facilitar a los rescatados prendas de abrigo, comida y agua, se inició su evacuación a pie hasta la localidad de Geras de Gordón, donde tenían estacionado su vehículo. El dispositivo finalizó a las 02.10 horas, sin que precisasen asistencia sanitaria.