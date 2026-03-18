Calidad al mejor precio, en la Feria del Stock de La Bañeza
Un total de 26 locales participan este fin de semana en esta iniciativa de apoyo al comercio local
El salón de plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió este miércoles la presentación oficial de la XXXIV Feria de Stocks del Comercio, que se celebrará los días 21 y 22 de marzo en la Plaza Mayor de la ciudad.
El acto contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, y de la concejal de Comercio, Elena Bailez, quienes destacaron la relevancia de esta feria como referente del comercio local y comarcal.
En su intervención, el alcalde subrayó que la Feria de Stocks representa «una oportunidad para que los comerciantes puedan exponer sus productos y ofrecerlos a precios especiales, al mismo tiempo que brinda a los ciudadanos la posibilidad de acceder a artículos de calidad a precios más asequibles». Además, resaltó que la feria «convierte la Plaza Mayor en un espacio abierto, dinámico y lleno de vida, siendo un punto de encuentro para toda la comarca sur de León y norte de Zamora». Carrera de Blas también destacó la creciente participación de expositores y animó a todos los ciudadanos a acercarse a disfrutar de la feria y de la riqueza comercial de la ciudad. Por su parte, la concejal de Comercio detalló la programación del evento: el sábado 21 de marzo, la feria abrirá de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00, mientras que el domingo 22 de marzo, los horarios serán de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00. Ambos días se realizará un sorteo de lotes de productos a las 20:30, elaborados con artículos donados por los propios establecimientos participantes.
Bailez destacó que este año participarán 26 comercios, seis de ellos de La Bañeza y el resto de otros municipios, como Valencia de Don Juan, Santa María del Páramo, Astorga, Bembibre, Antimio, Carrizo de la Ribera, así como de localidades como Tordesillas y Benavente. Los puestos ofrecerán una amplia variedad de productos, incluyendo moda y complementos para todas las edades, calzado, lencería, muebles, juguetes, artesanía y manualidades, garantizando una experiencia de compra de calidad y a precios muy atractivos.