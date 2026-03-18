Calidad al mejor precio, en la Feria del Stock de La Bañeza

Publicado por Redacción Leon Creado: Actualizado:

El salón de plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió este miércoles la presentación oficial de la XXXIV Feria de Stocks del Comercio, que se celebrará los días 21 y 22 de marzo en la Plaza Mayor de la ciudad.

El acto contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, y de la concejal de Comercio, Elena Bailez, quienes destacaron la relevancia de esta feria como referente del comercio local y comarcal.

En su intervención, el alcalde subrayó que la Feria de Stocks representa «una oportunidad para que los comerciantes puedan exponer sus productos y ofrecerlos a precios especiales, al mismo tiempo que brinda a los ciudadanos la posibilidad de acceder a artículos de calidad a precios más asequibles». Además, resaltó que la feria «convierte la Plaza Mayor en un espacio abierto, dinámico y lleno de vida, siendo un punto de encuentro para toda la comarca sur de León y norte de Zamora». Carrera de Blas también destacó la creciente participación de expositores y animó a todos los ciudadanos a acercarse a disfrutar de la feria y de la riqueza comercial de la ciudad. Por su parte, la concejal de Comercio detalló la programación del evento: el sábado 21 de marzo, la feria abrirá de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00, mientras que el domingo 22 de marzo, los horarios serán de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00. Ambos días se realizará un sorteo de lotes de productos a las 20:30, elaborados con artículos donados por los propios establecimientos participantes.

Bailez destacó que este año participarán 26 comercios, seis de ellos de La Bañeza y el resto de otros municipios, como Valencia de Don Juan, Santa María del Páramo, Astorga, Bembibre, Antimio, Carrizo de la Ribera, así como de localidades como Tordesillas y Benavente. Los puestos ofrecerán una amplia variedad de productos, incluyendo moda y complementos para todas las edades, calzado, lencería, muebles, juguetes, artesanía y manualidades, garantizando una experiencia de compra de calidad y a precios muy atractivos.