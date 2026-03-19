La Robla destina 27.100 euros a los clubs deportivos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla mantiene su apuesta por el impulso del deporte local y el fortalecimiento del tejido asociativo mediante la concesión de ayudas económicas a los clubes deportivos del municipio.

En total, se ha destinado una cuantía de 27.100 euros, formalizada a través de la firma de convenios con los distintos clubes beneficiarios. Estos acuerdos contemplan el abono anticipado del 90% de la subvención, quedando el 10% restante condicionado a la correcta justificación de los gastos.

Los convenios tienen vigencia durante todo el año, hasta el 31 de diciembre, y regulan tanto los conceptos subvencionables como las obligaciones de las entidades beneficiarias. Entre ellas se incluyen estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, colaborar en las actividades municipales, incorporar el nombre y escudo del municipio y velar por el uso adecuado de las instalaciones deportivas.

Los clubes beneficiarios de estas ayudas son el Club Deportivo Balonmano La Robla, el Club de Fútbol La Robla, la Asociación Cultural y Deportiva Roblana de Artes Asiáticas, el Club Deportivo Popular de Pesca Montaña Central, el C.A.R., Club Atletismo Roblano, y el Club Deportivo Ciclista Bernesga.