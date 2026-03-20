Rescatados dos montañeros en el Alto del Bastallar, en Vega de Espinareda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A primera hora de esta mañana, el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León, junto con dos especialistas del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con base en Sabero, ha evacuado a dos montañeros que habían solicitado ayuda en la zona del pico Mustallar-Lagunas de Villouso, en el término municipal de Vega de Espinareda (León). La alerta se recibió ayer jueves, sobre las 19:30 horas, a través del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Estas dos personas quedaron aisladas ayer por la tarde cuando realizaban una ruta circular de ascenso a la cima del citado pico, no pudiendo continuar debido a que se encuentran con un nevero, acumulación de nieve que puede convertirse en un obstáculo peligroso para montañeros, que les impide continuar ya que no llevaban camprones ni piolets para realizarlo con seguridad.

Tras la valoración técnica de la situación, los especialistas del GREIM decidieron posponer la intervención hasta el día siguiente, considerando que los montañeros se encontraban en buen estado y disponían de comida, bebida, ropa de abrigo, teléfonos móviles con batería y material suficiente para pasar la noche.

El rescate se completó con éxito alrededor de las 07:45 horas de hoy, sin que se registraran incidentes.

La Guardia Civil recomienda en caso de sufrir un accidente o estar perdidos en la montaña:

1º- Conservar la calma. Esto nos permitirá tener una visión más amplia del problema y evitará que actuemos precipitadamente.

2º- De existir algún herido lo primero es reconfortar a la víctima y solicitar de inmediato el apoyo del grupo de rescate. Es lo denominado el protocolo P.A.S. (Proteger, Avisar, Socorrer).

3º- En el caso que nos hallemos perdidos, si nos encontramos en un lugar cómodo y podemos dar una descripción clara de nuestro estado y ubicación, la recomendación es no movernos de donde estemos.

4º- Llevar siempre un teléfono móvil y evitar agotar la batería, con llamadas innecesarias y desactivando la conexión de datos.

5º- Procurar llevar un dispositivo de localización GPS para montaña o senderismo, los cuales te permiten conocer tu ubicación actual, distancia hasta el punto final, altitud, orografía del terreno, etc

6º- Contactar periódicamente con familiares y amigos, o compartir la ubicación mientras se realiza la actividad.