Almanza expropia doce parcelas para la conexión con la LE-232

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almanza ha aprobado definitivamente la expropiación de doce parcelas situadas en las avenidas Europa y Los Arenales para poder ejecutar una serie de mejoras urbanísticas.

Con esta intervención, el consistorio quiere facilitar la conexión del casco urbano con la carretera LE-232 y crear nuevas dotaciones públicas, entre ellas un aparcamiento junto a la sede administrativa municipal.

El acuerdo fue adoptado en el pleno municipal celebrado el 17 de marzo y este viernes lo publica el Boletín Oficial de Castilla y León, que detalla tanto la resolución de alegaciones como el valor de justiprecio fijado para cada una de las fincas afectadas.

El Ayuntamiento desestima las alegaciones presentadas por uno de los propietarios, José Ángel García Valcuende, relativas a la identificación de la finca número 11.

El Consistorio considera que está bien delimitada con su referencia catastral y recuerda que la discrepancia con la superficie registral no invalida el procedimiento, puesto que la finca registral agrupa dos parcelas catastrales y solo una de ellas entra en el ámbito de expropiación.

También se informa al alegante de que cualquier rectificación debe canalizarse conforme a los artículos 199 y 201 de la Ley Hipotecaria. Asimismo, se rechaza su impugnación sobre la valoración económica.