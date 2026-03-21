Los vecinos de Aralla de Luna han iniciado una recogida de firmas para reclamar una solución habitacional urgente para Modesto y su madre, de 85 años, que el pasado 12 de febrero perdieron su vivienda en un incendio que dejó el inmueble prácticamente destruido y que previsiblemente será declarado siniestro total.

Tras el suceso, el alcalde de Sena de Luna, municipio al que pertenece la localidad, Francisco Gómez Morán, se comprometió a cederles de forma temporal una vivienda municipal mientras se resolvía la situación con el seguro. En concreto, se les ofreció una de las dos viviendas situadas en la propia casa consistorial, que antiguamente estaban destinadas al médico o al secretario y que actualmente se encuentran desocupadas. El regidor llegó incluso a plantear su acondicionamiento y amueblado para facilitar una entrada inmediata.

Sin embargo, más de un mes después, la familia sigue sin poder acceder a ese alojamiento. Según denuncia, el Ayuntamiento no ha materializado la cesión alegando ahora que el secretario municipal no autoriza el uso del inmueble al no estar considerado como vivienda social, lo que ha paralizado la solución inicialmente planteada.

Temor al desarraigo

Mientras tanto, la situación personal de los afectados se ha complicado. La madre de Modesto ha tenido que trasladarse a la ciudad de León para vivir con una hija, mientras que él permanece en el pueblo, donde ha habilitado de forma precaria una caseta anexa a la vivienda siniestrada, una de las pocas estructuras que no resultaron gravemente dañadas por el fuego.

El principal temor de Modesto es que su madre, que ha residido toda su vida en Aralla, pierda el arraigo con su entorno si la situación se prolonga en el tiempo. Por ello, ha remitido una carta al Ayuntamiento solicitando una solución urgente que le permita regresar al pueblo junto a ella.

La iniciativa vecinal busca presionar al consistorio para desbloquear el problema y dar una respuesta a una situación que consideran injusta y evitable. Este periódico ha intentado ponerse en contacto tanto con el alcalde como con otros responsables municipales, sin obtener respuesta hasta el momento.