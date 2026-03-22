La tradición de los exvotos en León cobra vida

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León editó recientemente el libro titulado Exvotos leoneses. La colección del santuario de Nuestra Señora de Castrotierra, que supone el número seis de la colección Xeira/Yera de la Cátedra de Estudios Leoneses. La obra recoge el trabajo realizado por el historiador del arte José Luis de las Heras Alija con el objetivo de dar a conocer al mundo las ofrendas realizadas a lo largo del tiempo, junto a una profunda devoción, a la citada virgen.

Los diccionarios definen a los «exvotos» como una ofrenda religiosa, objeto o pintura pequeña que los fieles depositan en santuarios, iglesias o lugares sagrados en agradecimiento por un favor, milagro o curación recibida. Proveniente del latín, «exvoto» (cumplimiento de una promesa), materializa la fe y la gratitud por una ayuda divina. En definitiva, es una ofrenda que los fieles dedican a Dios, la Virgen, en este caso Nuestra Señora de Castrotierra, o los santos en señal de agradecimiento por un beneficio recibido.

José Luis de las Heras Alija, historiador autor del libroDL

En las primeras páginas del libro, en la presentación escrita por el procurador de la Tierra por Castrillo de los Polvazares, Javier García de Cabo, se explica que se trata de una obra que busca «no solo documentar una tradición, sino también acercarnos a la riqueza humana del documento, recordando que en cada agradecimiento hay una historia». García de Cabo anima a los lectores a sumergirse en un estudio en el que «la devoción se convierte en arte popular e historia, mostrando cómo fue un pasado cada vez más lejano».

Fotografía de la familia de Froilán Guerra, seguramente emigrantes a América.DL

Por su parte, el director del Archivo Diocesano de Astorga, Miguel Ángel García González, expresa su agradecimiento al autor del estudio, «una persona joven y cercana, con una excelente formación y una viva preocupación por conocer y preservar ese capítulo tan amenazado de evaporarse, por las razones de la despoblación del mundo rural y también de la descristianización de nuestra sociedad».

Exvoto que consiste en un cuadro pintado sobre lienzo de un hombre de Ribas de la Valduerna en el año 1867DL

En la introducción, José Luis de las Heras Alija apunta que no solamente se encuentran exvotos en el santuario del Castro y dice que los mismos «están extendidos por todo el orbe católico». «Alrededor de los santuarios y ermitas donde se veneraban importantes imágenes de devoción se agolpaban regiones enteras y eran considerados verdaderos centros de sanación. A ellos acudía el gentío en las festividades y romerías más señaladas, muchas veces cumpliendo la promesa de depositar lo que habían ofrecido», explica.